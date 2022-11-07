Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае в ДТП с фурой погибли трое человек

Происшествия
07.11.2022 08:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-dtp-s-furoj-pogibli-troe-chelovek
В Краснодарском крае в ДТП с фурой погибли трое человек
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла 6 ноября в 15:25 на федеральной автодороге «Кавказ» в Новокубанском районе.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, двигаясь со стороны хутора Марьинского, проехал на красный сигнал светофора и допустил столкновение в грузовым автомобилем Scania, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель «шестерки», а также двое его пассажиров — 63-летняя женщина и 14-летний подросток скончались от полученных травм.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: в Славянском районе в массовом ДТП погибли двое человек.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
В Славянском районе в массовом ДТП погибли двое человек
В Славянском районе в массовом ДТП погибли двое человек
В Краснодарском крае жители могут прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги»
В Краснодарском крае жители могут прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Краснодаре загорелся магазин рядом с пекарней на улице Нахимова
  3. В Сочи открыли движение по участку трассы А-147, затопленному после ливня
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Сезон фонтанов в Краснодаре завершился
  6. Через Керченскую паромную переправу перевезли более 25,5 тыс. пассажиров
Прямой эфир
Мы в соцсетях