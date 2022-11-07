В Краснодарском крае в ДТП с фурой погибли трое человек

Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла 6 ноября в 15:25 на федеральной автодороге «Кавказ» в Новокубанском районе.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, двигаясь со стороны хутора Марьинского, проехал на красный сигнал светофора и допустил столкновение в грузовым автомобилем Scania, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель «шестерки», а также двое его пассажиров — 63-летняя женщина и 14-летний подросток скончались от полученных травм.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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