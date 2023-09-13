Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае во второй раз проведут форум семейного предпринимательства

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-vo-vtoroj-raz-provedut-forum-semejnogo-predprinimatelstva
В Краснодарском крае во второй раз проведут форум семейного предпринимательства
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Съезд пройдет 4 октября в станице Пластуновской Динского района. Мероприятие организуют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По словам исполнительного директора регионального Фонда развития бизнеса Елены Пистуновой, в прошлом году форум объединил более 350 представителей предпринимательского сообщества из 17 регионов страны. Она отметила, что в этом году в число основных тем вошли повышение уровня бизнес-компетенций по разработке стратегии и тактики эффективного роста предприятий, а также оптимизация производственных процессов и внедрение инновационных технологий.

Кроме того, участники мероприятия обсудят поддержку семейного бизнеса, его развитие в Краснодарском крае и законодательное обеспечение, смогут посетить выставку продукции семейных предприятий, мастер-классы и тренинги.

Зарегистрироваться и ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте организаторов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлом году в форуме семейного предпринимательства в Динском районе приняли участие 400 человек.

Статьи
Что делать при отравлении грибами: 5 шагов до прихода врача
Что делать при отравлении грибами: 5 шагов до прихода врача
Кто удостоен звания Героя труда Кубани в 2023 году
Кто удостоен звания Героя труда Кубани в 2023 году
Удаление гланд: что такое тонзиллэктомия, показания и возможные осложнения
Удаление гланд: что такое тонзиллэктомия, показания и возможные осложнения
Семь мифов о седине, в которые не стоит слепо верить
Семь мифов о седине, в которые не стоит слепо верить
Крабовые палочки: из чего делают, чем полезны и кому нельзя
Крабовые палочки: из чего делают, чем полезны и кому нельзя
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях