В Краснодарском крае во второй раз проведут форум семейного предпринимательства

Съезд пройдет 4 октября в станице Пластуновской Динского района. Мероприятие организуют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По словам исполнительного директора регионального Фонда развития бизнеса Елены Пистуновой, в прошлом году форум объединил более 350 представителей предпринимательского сообщества из 17 регионов страны. Она отметила, что в этом году в число основных тем вошли повышение уровня бизнес-компетенций по разработке стратегии и тактики эффективного роста предприятий, а также оптимизация производственных процессов и внедрение инновационных технологий.

Кроме того, участники мероприятия обсудят поддержку семейного бизнеса, его развитие в Краснодарском крае и законодательное обеспечение, смогут посетить выставку продукции семейных предприятий, мастер-классы и тренинги.

Зарегистрироваться и ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте организаторов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлом году в форуме семейного предпринимательства в Динском районе приняли участие 400 человек.