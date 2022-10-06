В форуме семейного предпринимательства в Динском районе приняли участие 400 человек

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Форум прошел в станице Пластуновской, прибыли представители 17 регионов России. Участие приняли представители власти, семейных компаний, эксперты фондов развития бизнеса, промышленности и микрофинансирования.

Программа форума состояла из выставки продукции семейных предприятий, тренингов и различного формата обсуждений.

По словам главы краевого департамента инвестиций и развития МСП Василия Воробьева, семейный бизнес имеет преимущества — это стабильность и устойчивость.

«Такой бизнес строится на сплоченности и взаимоуважении. Привлекая родных и близких к общему делу, предприниматели прививают эти ценности и последующим поколениям, передавая бизнес по наследству. В дальнейшем небольшое семейное дело может встать фамильной династией. На Кубани зарегистрировано более 250 тыс. самозанятых. При должной поддержке эти люди могут создать большой бизнес», — добавил Василий Воробьев.

Исполнительный директор краевого Фонда развития бизнеса Елена Пистунова отметила, что каждый год Фонд проводит около 300 мероприятий различного формата, в которых участвуют представители семейного бизнеса. По ее словам, на Кубани чтут традиции, из поколения в поколение занимаются предпринимательством. Задача властей — помочь сформировать современную деловую культуру семейного бизнеса.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова рассказала о своем опыте создания проектов в поддержку семейных компаний.

«Мы предложили правительству создать в рамках нацпроекта новый федеральный проект, направленный на поддержку производственных компаний», — добавила Елена Дыбова.

Форум провели в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Проект реализовал региональный Фонд развития бизнеса — Центр «Мой бизнес» при поддержке регионального департамента инвестиций и развития МСП, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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