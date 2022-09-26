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В Краснодарском крае вернули домой 59-летнего мужчину, мобилизованного по ошибке

Происшествия
26.09.2022 15:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-vernuli-domoj-59-letnego-muzhchinu-mobilizovannogo-po-oshibke
В Краснодарском крае вернули домой 59-летнего мужчину, мобилизованного по ошибке
Фото пресс-службы ЮВО

Речь идет о 59-летнем жителе станицы Каневской — Викторе Тарапуне. Ранее его призвали в армию в рамках частичной мобилизации, которую объявили в России с 21 сентября.

Жена Тарапуна рассказала изданию Baza, что ее мужа призвали в армию 22 сентября. По словам женщины, мужчина не служил в армии и не имеет опыта военных действий, однако он закончил военную кафедру в одном из вузов Ростовской области в 1984 году и имеет звание старшего лейтенанта.

Она также рассказала, что у ее 59-летнего мужа есть ряд хронических заболеваний: гипертония, сердечная недостаточность, варикоз, венозная недостаточность и панкреатит.

«Военный комиссариат Краснодарского края провел проверку на основании фактов, размещенных в сети интернет. По результатам оценки состояния здоровья Виктора Николаевича, а также общения с ним после прибытия в военную часть, где все мобилизованные обязаны пройти подготовку к несению службы, принято решение о его возвращении домой», — говорится в сообщении Оперативного штаба Краснодарского края.

Сейчас Виктор Тарапун находится дома в станице Каневской.

Сообщается, что военный комиссариат Краснодарского края проводит проверку по каждому случаю в рамках частичной мобилизации, о которых сообщают на горячие линии, которые сейчас работают на Кубани и в России. Если информация о нарушении при призыве в армию при мобилизации подтверждается, то военнообязанного возвращают домой из военной части.

В военном комиссариате региона подчеркнули, что в Краснодарском крае отмечают высокую явку желающих служить стране.

Читайте также: в Общественной палате Кубани запустили горячую линию по частичной мобилизации.

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