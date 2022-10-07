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В Краснодарском крае вдвое снизился незаконный оборот цемента

Экономика
07.10.2022 14:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-vdvoe-snizilsya-nezakonnyj-oborot-tsementa
Видео канала «Кубань 24»

Об этом 7 октября сообщили в Краснодаре на заседании комиссии по противодействию распространения контрафактной продукции. Совещание провел вице-губернатор края Александр Руппель.

Он отметил, что регион производит 10% российского строительного сырья. Только за полгода его объемы составили более 3 млн т.

«Мы понимаем, что некачественный цемент может повлиять на качество стройки. Тем более мы много строим социальных объектов. Это жизненно важные объекты, и мы не можем сегодня допустить, чтобы они были некачественные и несли в себе угрозу жизни и здоровью детей», — рассказал заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.

Также особое внимание на заседании уделили незаконному обороту алкогольной продукции. Только за минувшее лето сотрудники потребсферы обследовали около 300 объектов торговли и общественного питания на Азово-Черноморских побережьях. В итоге выявили 150 нарушений, и меры по ним уже приняты.

Кроме того, благодаря этой работе практически полностью исчезли так называемые наливайки, которые предлагали туристам сомнительные напитки под видом кубанских вин.

Читайте также: в Сочи с начала года из торговых точек изъяли более 39,5 тыс. л контрафактного алкоголя.

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