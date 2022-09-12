В Краснодарском крае в жестком лобовом ДТП погибла женщина и пострадали четверо детей

Фото паблика "ЧП ЮГ"

Смертельная авария произошла 10 сентября в 15:05 на улице Красной в станице Казанской Кавказского района.

По предварительным данным, 29-летняя водитель автомобиля Hyundai выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль «Лада Калина». После удара иномарка съехала с дороги и врезалась в опору ЛЭП, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель Hyundai погибла на месте от полученных травм. Также пострадали четверо ее несовершеннолетних пассажиров: 16, 15, 11 и 10 лет. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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