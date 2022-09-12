В Краснодарском крае в жестком лобовом ДТП погибла женщина и пострадали четверо детей
Происшествия
12.09.2022 15:47
Смертельная авария произошла 10 сентября в 15:05 на улице Красной в станице Казанской Кавказского района.
По предварительным данным, 29-летняя водитель автомобиля Hyundai выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль «Лада Калина». После удара иномарка съехала с дороги и врезалась в опору ЛЭП, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
В результате ДТП водитель Hyundai погибла на месте от полученных травм. Также пострадали четверо ее несовершеннолетних пассажиров: 16, 15, 11 и 10 лет. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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