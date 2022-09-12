Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае в жестком лобовом ДТП погибла женщина и пострадали четверо детей

Происшествия
12.09.2022 15:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-zhestkom-lobovom-dtp-pogibla-zhenshhina-i-postradali-chetvero-detej
В Краснодарском крае в жестком лобовом ДТП погибла женщина и пострадали четверо детей
Фото паблика "ЧП ЮГ"

Смертельная авария произошла 10 сентября в 15:05 на улице Красной в станице Казанской Кавказского района.

По предварительным данным, 29-летняя водитель автомобиля Hyundai выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль «Лада Калина». После удара иномарка съехала с дороги и врезалась в опору ЛЭП, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель Hyundai погибла на месте от полученных травм. Также пострадали четверо ее несовершеннолетних пассажиров: 16, 15, 11 и 10 лет. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: в Новокубанском районе иномарка врезалась в дерево, водитель и пассажир погибли.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кондратьев: фермер из Геленджика собрал первый урожай кубанской маракуйи
Кондратьев: фермер из Геленджика собрал первый урожай кубанской маракуйи
В Туапсинском районе в ДТП с двумя иномарками погиб человек, пострадал 6-летний ребенок
В Туапсинском районе в ДТП с двумя иномарками погиб человек, пострадал 6-летний ребенок
В аэропорту Сочи пожаловались на таксистов, блокирующих проезд автомобилей
В аэропорту Сочи пожаловались на таксистов, блокирующих проезд автомобилей
В Краснодарском крае с 12 сентября ожидаются ливни с градом
В Краснодарском крае с 12 сентября ожидаются ливни с градом
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. 85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
  2. В Анапе мужчины в камуфляжной форме избили водителя на дороге
  3. В Сочи спасатели эвакуировали туристку, повредившую ногу по дороге к водопаду Чудо-Красотка
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Казаки из отряда «Кубань» отразили атаку противника на Красный Лиман
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях