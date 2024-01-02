В Краснодарском крае в январе начнут строительство двух социальных объектов

Заключены контракты на строительство детского сада в Тбилисском районе и корпуса начальной школы в Армавире.

«В январе рабочие приступят к установке ограждения будущей стройплощадки, организации городка для строителей и земляным работам», – рассказал руководитель департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов.

Детский сад будет рассчитан на 80 мест, его построят в станице Ловлинской на улице им. Гагарина. Общая площадь здания – 2,5 тыс. кв. метров. На первом этаже будут группы раннего и младшего дошкольного возраста, пищеблок и медицинский блок. На втором этаже – подготовительная и старшая группа, зал для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет логопеда, помещение для творческих занятий. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2025 году.

Корпус начальной школы на 400 мест построят по улице Азовской в Армавире. Площадь здания – 4 тыс. кв. метров. В нем будет гардеробная зона, столовая на 213 мест, библиотека, медицинский блок, зал для занятий гимнастикой и хореографией, спортивный зал, помещение для групповых занятий, учебные кабинеты. На участке вокруг сделают физкультурно-спортивную площадку и зону отдыха. Достроят школу в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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