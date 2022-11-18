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В Краснодарском крае в выходные потеплеет до +20°С

Общество
18.11.2022 17:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-vyhodnye-potepleet-do-20-s
В Краснодарском крае в выходные потеплеет до +20°С
Фото jplenio, pixabay.com

По прогнозу синоптиков, 19 и 20 ноября территория Кубани будет находиться под влиянием теплого циклона, который принесет в регион резкое потепление.

В субботу в крае будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха прогреется до +20°С. Ночью столбики термометров опустятся до +6…11°С. Ветер восточный с порывами до 15-20 м/с.

В воскресенье ожидается переменная облачность. Местами в регионе пройдет небольшой дождь. Ветер южный с порывами до 13 м/с, на Черноморском побережье до 15 м/с. Днем ожидается до +16…21°С, а ночью — +9…14°С.

Температура воды в Черном море опустилась до +16°С, в Азовском — до +8…10°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае до 18 ноября действует штормовое предупреждение по непогоде. В регионе ожидаются дожди с грозой и градом, а также ураганный ветер.

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