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В Краснодарском крае в выходные дни ожидается плотный туман и сильный ветер

Общество
11.11.2022 14:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-vyhodnye-dni-ozhidaetsya-plotnyj-tuman-i-silnyj-veter
В Краснодарском крае в выходные дни ожидается плотный туман и сильный ветер
Фото «Кубань 24»

По прогнозу синоптиков, 12 и 13 ноября на Кубани существенных осадков не ожидается. В Туапсинском районе вечером в воскресенье пройдет небольшой дождь.

Особое внимание жителей региона обратили на плотный туман, ухудшающий видимость до 50 метров. Он будет наблюдаться в крае, исключая Черноморское побережье.

В субботу ожидаются порывы ветра до 12 м/с. 13 ноября в отдельных районах Кубани скорость ветра достигнет 15-18 м/с, на участке между Геленджиком и Анапой: 12-14 м/с.

Температура воздуха в крае днем прогреется: 12 ноября — до +10°С, 13 ноября — +14°С. Ночью столбики термометров опустят до 0°С или отрицательных значений только в горных и предгорных районах, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Госавтоинспекции Кубани предупредили водителей о возможном осложнении дорожной обстановки из-за сильного тумана и призвали по возможности отказаться от поездок. В ведомстве подчеркнули, что туман искажает скорость движения и расстояние.

При движении необходимо контролировать скорость движения и использовать противотуманные фары. При вынужденной остановке нужно включить аварийную сигнализацию, поставить знак аварийной остановки и отойти от дороги на безопасное расстояние.

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