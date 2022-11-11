Краснодар 11 ноября окутал густой туман
Плотная пелена опустилась на краевой центр еще с прошлого вечера и сохранилась утром 11 ноября. Около 7:00 с густым туманом столкнулись жители разных районов города.
По словам специалистов, осенние туманы связаны с колебанием ночных и утренних температур.
В Госавтоинспекции Кубани предупредили водителей о возможном осложнении дорожной обстановки из-за сильного тумана и призвали по возможности отказаться от поездок. В ведомстве подчеркнули, что туман искажает скорость движения и расстояние.
При движении необходимо контролировать скорость движения и использовать противотуманные фары. При вынужденной остановке нужно включить аварийную сигнализацию, поставить знак аварийной остановки и отойти от дороги на безопасное расстояние.
По прогнозу синоптиков, 11 ноября в Краснодаре ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух днем прогреется до +10…12°С. Ветер восточный 4-9 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.
Читайте также: потепление на Кубань принесут зашедшие теплые воздушные массы.
- Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
- В Краснодаре пройдет фестиваль-выставка бездомных животных
- У жителя Краснодарского края изъяли круизную яхту за 2,5 млн евро
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Краснодаре показали моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Фоторепортаж
- В Краснодарском крае в октябре помидоры подорожали на 40%