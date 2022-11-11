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Краснодар 11 ноября окутал густой туман

Общество
11.11.2022 07:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-11-noyabrya-okutal-gustoj-tuman
Краснодар 11 ноября окутал густой туман
Фото "Кубань 24"

Плотная пелена опустилась на краевой центр еще с прошлого вечера и сохранилась утром 11 ноября. Около 7:00 с густым туманом столкнулись жители разных районов города.

По словам специалистов, осенние туманы связаны с колебанием ночных и утренних температур.

В Госавтоинспекции Кубани предупредили водителей о возможном осложнении дорожной обстановки из-за сильного тумана и призвали по возможности отказаться от поездок. В ведомстве подчеркнули, что туман искажает скорость движения и расстояние.

При движении необходимо контролировать скорость движения и использовать противотуманные фары. При вынужденной остановке нужно включить аварийную сигнализацию, поставить знак аварийной остановки и отойти от дороги на безопасное расстояние.

По прогнозу синоптиков, 11 ноября в Краснодаре ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух днем прогреется до +10…12°С. Ветер восточный 4-9 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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