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Синоптики: потепление принесут зашедшие на Кубань теплые воздушные массы

Общество
10.11.2022 21:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/sinoptiki-poteplenie-prinesut-zashedshie-na-kuban-teplye-vozdushnye-massy
Видео канала «Кубань 24»

В горах мокрый снег и ночные заморозки, а днем по краю +15 °С. Из-за перепада температур открыт сезон туманов.

Он осложнил ситуацию на трассах. Сотрудники ГИБДД призывают автовладельцев быть предельно осторожными в условиях плохой видимости.

Густой туман окутал Краснодар. Жители поделились:

— Вот наш Карасун, конца не видно — туман все поглотил.

— Очень интересная картинка, когда все городские вышки растворяются в небе.

Если в краевом центре горожане уже достали пуховики, по утрам всего +5 °С, то в Анапе совсем другая картина: на Утрише не только принимают солнечные ванны, но и купаются. Вода в море — +19 °С. Не перевелись холодостойкие пловцы и в Геленджике. В ближайшей перспективе синоптики обещают кубанцам повышение градуса — в край зашли теплые воздушные массы.

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