Синоптики: потепление принесут зашедшие на Кубань теплые воздушные массы
Общество
10.11.2022 21:10
В горах мокрый снег и ночные заморозки, а днем по краю +15 °С. Из-за перепада температур открыт сезон туманов.
Он осложнил ситуацию на трассах. Сотрудники ГИБДД призывают автовладельцев быть предельно осторожными в условиях плохой видимости.
Густой туман окутал Краснодар. Жители поделились:
— Вот наш Карасун, конца не видно — туман все поглотил.
— Очень интересная картинка, когда все городские вышки растворяются в небе.
Если в краевом центре горожане уже достали пуховики, по утрам всего +5 °С, то в Анапе совсем другая картина: на Утрише не только принимают солнечные ванны, но и купаются. Вода в море — +19 °С. Не перевелись холодостойкие пловцы и в Геленджике. В ближайшей перспективе синоптики обещают кубанцам повышение градуса — в край зашли теплые воздушные массы.
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