Синоптики: потепление принесут зашедшие на Кубань теплые воздушные массы

Видео канала «Кубань 24»

В горах мокрый снег и ночные заморозки, а днем по краю +15 °С. Из-за перепада температур открыт сезон туманов.

Он осложнил ситуацию на трассах. Сотрудники ГИБДД призывают автовладельцев быть предельно осторожными в условиях плохой видимости.

Густой туман окутал Краснодар. Жители поделились:

— Вот наш Карасун, конца не видно — туман все поглотил.

— Очень интересная картинка, когда все городские вышки растворяются в небе.

Если в краевом центре горожане уже достали пуховики, по утрам всего +5 °С, то в Анапе совсем другая картина: на Утрише не только принимают солнечные ванны, но и купаются. Вода в море — +19 °С. Не перевелись холодостойкие пловцы и в Геленджике. В ближайшей перспективе синоптики обещают кубанцам повышение градуса — в край зашли теплые воздушные массы.