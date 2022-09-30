В Краснодарском крае в выходные будет тепло, но ветрено

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По прогнозу синоптиков, 1 и 2 октября на Кубани ожидается переменная облачность. Без осадков.

Температура воздуха днем поднимется до +25…30°С. Ночью и утром местами будет туман. Скорость ветра достигнет 5-10 м/с.

На Черноморском побережье в эти выходные ожидается переменная облачность. На участке между Анапой и Геленджиком 2 октября пройдет кратковременный дождь. Порывы ветра достигнут скорости 15-18 м/с. Воздух днем прогреется до +23…28°С.

Температура воды в Черном море в Сочи, Туапсинском районе, Геленджике и Новороссийске — 23-24°С, в Анапе и Темрюкском районе — 22-23°С. Вода в Азовском море остыла до 18-19°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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