В Краснодарском крае в выходные будет тепло, но ветрено
Происшествия
30.09.2022 16:42
По прогнозу синоптиков, 1 и 2 октября на Кубани ожидается переменная облачность. Без осадков.
Температура воздуха днем поднимется до +25…30°С. Ночью и утром местами будет туман. Скорость ветра достигнет 5-10 м/с.
На Черноморском побережье в эти выходные ожидается переменная облачность. На участке между Анапой и Геленджиком 2 октября пройдет кратковременный дождь. Порывы ветра достигнут скорости 15-18 м/с. Воздух днем прогреется до +23…28°С.
Температура воды в Черном море в Сочи, Туапсинском районе, Геленджике и Новороссийске — 23-24°С, в Анапе и Темрюкском районе — 22-23°С. Вода в Азовском море остыла до 18-19°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.
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