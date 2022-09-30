Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае в выходные будет тепло, но ветрено

Происшествия
30.09.2022 16:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-vyhodnye-budet-teplo-no-vetreno
В Краснодарском крае в выходные будет тепло, но ветрено
Фото jplenio, pixabay.com

По прогнозу синоптиков, 1 и 2 октября на Кубани ожидается переменная облачность. Без осадков.

Температура воздуха днем поднимется до +25…30°С. Ночью и утром местами будет туман. Скорость ветра достигнет 5-10 м/с.

На Черноморском побережье в эти выходные ожидается переменная облачность. На участке между Анапой и Геленджиком 2 октября пройдет кратковременный дождь. Порывы ветра достигнут скорости 15-18 м/с. Воздух днем прогреется до +23…28°С.

Температура воды в Черном море в Сочи, Туапсинском районе, Геленджике и Новороссийске — 23-24°С, в Анапе и Темрюкском районе — 22-23°С. Вода в Азовском море остыла до 18-19°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: в Краснодарском крае со 2 по 4 октября ожидаются ливни и грозы.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
В Краснодаре на трех участках улицы Восточно-Кругликовской изменят схему движения
В Краснодаре на трех участках улицы Восточно-Кругликовской изменят схему движения
Речь Путина о присоединении Донбасса и других освобожденных территорий длилась 38 минут
Речь Путина о присоединении Донбасса и других освобожденных территорий длилась 38 минут
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
  2. Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста по делу о фейках о ВС РФ
  3. В Темрюкском районе рабочие в поле нашли «мину-лягушку» времен войны
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. В Краснодаре 5 октября включат сирены, предупреждающие об опасности
  6. Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях