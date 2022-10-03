В Краснодарском крае в стационарах находятся более 500 пациентов с коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил краевой оперштаб. По данным медиков, эпидситуация в регионе стабильная, но она еще далека от оптимистичных цифр.

Врачи напомнили о необходимости надевать маски в общественных местах и использовать антисептики. Самым эффективным методом борьбы с вирусом остается вакцинация.

«Все тяжелые больные, которые у нас здесь лежат, — либо непривитые, либо с момента прививки прошло больше года. То есть мы должны понимать, что, к сожалению, как и само заболевание, так и прививка не дает пожизненный иммунитет», — сообщил главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Краснодарского края Сергей Зотов.

Повторную прививку от коронавируса нужно делать каждые полгода. Получить вакцину можно бесплатно в поликлинике. Для этого понадобится паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Сдавать анализ на антитела перед этой процедурой необязательно.

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