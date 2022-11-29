В Краснодарском крае в Союз казачьей молодежи за пять лет вошли 113 тыс. человек

В Краснодаре проходит юбилейный съезд Союза. Участников поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам Кондратьева, за 5 лет численность организации увеличилась до 113 тыс. человек.

«Союз собрал всех, кто душой и сердцем с краем, чтит прошлое, создает сегодняшний и завтрашний день. Опираясь на традиции и героическое подвиги предков, мы сделаем все, чтобы наш регион процветал. В этом большая роль молодежи, потомственных казаков, и тех, кто приехал на Кубань, и для кого она стала вторым домом», — сказал губернатор.

Вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов отметил, что кубанский союз считается одним из сильнейших в России. Там провели более 250 тыс. мероприятий, направленных на патриотическое, духовно-нравственное и спортивное воспитание.

«С начала специальной военной операции в ней приняли участие 533 представителя Союза. Также молодежь помогает в сборе и отправке гуманитарной помощи для жителей Донбасса, добровольцев и военнослужащих. Уже доставили 620 т грузов. Совсем юные казачата поддерживают бойцов письмами. Порядка 18 тыс. ребят участвовали в акциях «Письмо солдату» и «Письмо казаку-добровольцу», — сказал Александр Власов.

Также членов Союза поздравил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, советник атамана Всероссийского казачьего общества Николай Перваков и митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Союз казачьей молодежи Кубани создали в 2017 году по инициативе Вениамина Кондратьева. Главное предназначение — патриотическое воспитание молодежи через изучение истории, культуры и традиций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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