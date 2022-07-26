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В Краснодарском крае в «Школе турбизнеса» прошли обучение 55 представителей отрасли

Экономика
26.07.2022 10:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-shkole-turbiznesa-proshli-obuchenie-55-predstavitelej-otrasli
В Краснодарском крае в «Школе турбизнеса» прошли обучение 55 представителей отрасли
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Обучение провели на базе Кубанского государственного университета. Основной целью стало повышение компетенций представителей объектов турпоказа, в том числе в сфере сельского туризма.

В рамках семинара 55 работников туристической отрасли Кубани познакомились с основными направлениями господдержки и механизмами ее использования. Также им рассказали о формах налогообложения для ведения туристического бизнеса. Кроме того, в «Школе турбизнеса» рассмотрели примеры успешных практик организации эффективной работы объектов турпоказа в регионе и в России. В завершение курса участники программы разработали и защитили собственные бизнес-проекты.

Инициатором «Школы турбизнеса» выступило Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

В настоящее время на Кубани работает свыше 700 объектов туристского показа. Среди них памятники исторического, архитектурного, природного наследия, а также современные музеи, планетарии, океанариумы, театры, мастерские, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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