В Краснодарском крае в середине декабря откроют 255 елочных базаров
Общество
29.11.2022 18:07
На Кубани вплоть до 31 декабря будут работать 190 точек с хвойными деревьями и украшениями, а также порядка 65 новогодних ярмарок.
В Краснодаре откроют 50 елочных базаров, в Анапе — 15, в Новороссийске — 11, в Геленджике — 8.
«Необходимо обеспечить жителей и гостей региона качественной и безопасной продукцией и усилить работу по недопущению несанкционированной торговли. На всех елочных базарах и предновогодних ярмарках у продавцов должны быть документы, подтверждающие легальность и безопасность хвойных деревьев», — сказал руководитель департамента потребсферы края Роман Куринный.
Пихты, сосны и ели привезут из Пензенской, Оренбургской и Саратовской областей, а также Пермского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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