В Краснодарском крае в середине декабря откроют 255 елочных базаров

На Кубани вплоть до 31 декабря будут работать 190 точек с хвойными деревьями и украшениями, а также порядка 65 новогодних ярмарок.

В Краснодаре откроют 50 елочных базаров, в Анапе — 15, в Новороссийске — 11, в Геленджике — 8.

«Необходимо обеспечить жителей и гостей региона качественной и безопасной продукцией и усилить работу по недопущению несанкционированной торговли. На всех елочных базарах и предновогодних ярмарках у продавцов должны быть документы, подтверждающие легальность и безопасность хвойных деревьев», — сказал руководитель департамента потребсферы края Роман Куринный.

Пихты, сосны и ели привезут из Пензенской, Оренбургской и Саратовской областей, а также Пермского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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