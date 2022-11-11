Опрос: 15% жителей Краснодара хотели бы более длинные новогодние каникулы

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

При этом 4 из 10 краснодарцев считают, что установленные правительством 9 календарных дней — оптимальное время для отдыха на Новый год.

Отдыхать от 1 до 3 дней в праздники хотели бы 15% опрошенных. Для 12% жителей Краснодара идеальная продолжительность каникул — от 4 до 6 дней. Выходные длиной в 7–8 дней хотели бы 7% респондентов.

Праздничные 9 дней, утвержденные правительством, устраивают 40% краснодарцев. Больше отдыхать на Новый год хотели бы 15% жителей: от 10 до 13 дней — 6%, 2 недели — 9%.

Лишь 4% горожан готовы обойтись без отдыха в новогодние праздники.

Женщин утвержденные 9-дневные праздники устраивают чаще, чем мужчин — 44% против 30%. Мужчины хотели бы отдыхать 2 недели на Новый год чаще женщин — 12% против 9%.

В опросе приняли участие представители экономически активного населения города с 3 по 8 ноября, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

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