В Краснодарском крае в сентябре откроются передвижные пункты вакцинации от гриппа
Общество
05.09.2022 14:47
Об этом 5 сентября сообщила вице-губернатор Анна Минькова. Она отметила, что прививки от гриппа уже сделали порядка 265 тыс. жителей Кубани.
С 8 сентября в Краснодаре начнут работу передвижные пункты вакцинации.
По будням с 9:00 до 18:00 вакцинироваться можно на Главной Городской площади и в сквере имени Жукова. По выходным пункты вакцинации будут работать с 09:00 до 17:00 в парке «Солнечный Остров» и в Чистяковской роще.
«Бесплатно провакцинироваться можно и во всех поликлиниках края», — написала Минькова в Telegram.
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