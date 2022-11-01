В Краснодарском крае в программе «Пушкинская карта» участвуют 243 учреждения культуры
За последний месяц к программе «Пушкинская карта» присоединились еще 14 учреждений культуры. В настоящее время на Кубани в программе участвуют 72 дома, дворца культуры и клуба, 55 музеев и галерей, 49 кинотеатров, 31 концертная площадка, 25 театральных и 10 образовательных организаций и одна библиотека.
Краснодарский край продолжает удерживать лидирующие позиции по числу учреждений культуры, подключенных к программе «Пушкинская карта». Так в общероссийском рейтинге Кубань уже несколько месяцев сохраняет седьмое место. По ЮФО — край на первом месте.
По количеству выданных карт Краснодарский край также занимает первое место по ЮФО. По России — шестое. Всего на Кубани оформили свыше 217 «Пушкинских карт».
В ноябре на Кубани по «Пушкинской карте» можно посетить порядка сотни мероприятий. В их числе театральные и кинопремьеры, выставки и концерты. Многие из них посвящены Дню народного единства и Дню матери.
Полная афиша размещена на сайте «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги.Культура», сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
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