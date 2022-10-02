В Краснодарском крае в программе «Пушкинская карта» участвуют 229 учреждений культуры

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубань продолжает удерживать первое место в ЮФО по числу учреждений-участников программы «Пушкинская карта». Среди регионов России Краснодарский край занимает седьмое место.

В настоящее время к программе присоединились 229 организации культуры края.

Среди них 63 Дома культуры и клуба, 52 музея и галереи, 49 кинотеатров, 31 концертная площадка, 25 театральных и девять образовательных организаций. По «Пушкинской карте» продали свыше 350 тыс. билетов.

В октябре по «Пушкинской карте» в Краснодаре можно будет посетить ряд спектаклей. Среди них премьера спектакля «Двойник» в Краснодарском театре драмы, «Космос», «Записи из Мертвого дома» и «Метод Гронхольма». Краснодарский музыкальный театр представит оперу «Иоланта».

В Краснодарском ТО «Премьера» им. Л.Г. Гатова по «Пушкинской карте» можно посетить фестиваль джаза «GG Jazz XI», балеты «Раймонда» и «Анна Каренина».

Кроме того, Театр Защитника Отечества готовит к показу спектакли «Чуковский и все, все, все» и «Старший сын», а Молодежный театр — «Дежурные влюбленности».

Также по «Пушкинской карте» можно приобрести билеты на выставки в краснодарском художественном, историко-археологическом музеях, в выставочном зале изобразительных искусств. Доступна покупка билетов в кино.

С полной афишей можно ознакомиться на сайте «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги. Культура», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарский драмтеатр анонсировал премьеру спектакля «Двойник» по Достоевскому.