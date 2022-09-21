Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Краснодарский драмтеатр анонсировал премьеру спектакля «Двойник» по Достоевскому

Культура
21.09.2022 16:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-dramteatr-anonsiroval-premeru-spektaklya-dvojnik-po-dostoevskomu
Краснодарский драмтеатр анонсировал премьеру спектакля «Двойник» по Достоевскому
Фото пресс-службы Краснодарского академического театра драмы имени Горького

На большой сцене Краснодарского театра драмы имени Горького 14 октября состоится премьера постановки «Двойник» по повести Федора Достоевского. Режиссер спектакля — Ярослав Рахманин.

Титулярный советник Яков Петрович Голядкин однажды сталкивается со своей точной копией. Двойник смелее, инициативнее, и даже старательнее «оригинала» там, где самому Голядкину не хватает мужества. Копия так быстро осваивается в жизни героя, что тот рискует исчезнуть из «нормальности».

Продажа билетов на постановку уже открыта. Зрителей ждут на премьеру с 14 по 16 октября, сообщает пресс-служба Краснодарского академического театра драмы имени Горького.

Читайте также: опубликована программа фестиваля «Горгиппийские игры» в Анапе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. В Щербиновском районе 9-летний ребенок расстрелял памятник героям войны
  3. В Краснодарском крае 21 сентября выявили 1 тыс. 705 случаев инфицирования COVID-19
  4. Сочи и Краснодар попали в топ-5 городов для жизни после выхода на пенсию
  5. Движение электричек между Краснодаром и Минводами ограничат на 8 дней
  6. В Адыгее заключенный организовал тюремный «общак» для помощи экстремистам
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях