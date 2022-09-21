Краснодарский драмтеатр анонсировал премьеру спектакля «Двойник» по Достоевскому

Фото пресс-службы Краснодарского академического театра драмы имени Горького

На большой сцене Краснодарского театра драмы имени Горького 14 октября состоится премьера постановки «Двойник» по повести Федора Достоевского. Режиссер спектакля — Ярослав Рахманин.

Титулярный советник Яков Петрович Голядкин однажды сталкивается со своей точной копией. Двойник смелее, инициативнее, и даже старательнее «оригинала» там, где самому Голядкину не хватает мужества. Копия так быстро осваивается в жизни героя, что тот рискует исчезнуть из «нормальности».

Продажа билетов на постановку уже открыта. Зрителей ждут на премьеру с 14 по 16 октября, сообщает пресс-служба Краснодарского академического театра драмы имени Горького.

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