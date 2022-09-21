Опубликована программа фестиваля «Горгиппийские игры» в Анапе

Фото пресс-службы мэрии Анапы

Состязания пройдут с 21 по 24 сентября. Игры объединят юных спортсменов из 12 регионов России.

Администрация Анапы опубликовала афишу стартовавших в городе-курорте «Гогиппийских игр». Так, в день открытия с 9:00 до 12:00 на улице Набережной, 4 состоится турнир по греко-римской борьбе. В то же время на Набережной, 3в участники померятся силами в пляжном футболе. Также с 9:00 до 12:00 в Сукко на Виноградной, 1 пройдут состязания по боксу.

С 10:00-11:00 Утренняя зарядка для всей семьи;

С 11:00-12:00 мастер-класс «Лепка»;

С 15:00-16:30 лекция «Крепостью тела победили…». Уникальные спортивные находки в Горгиппии;

С 17:00-17:30 театрализованное представление в музее «Горгиппия». Зажжение Горгиппийского огня

С 17:30-21:00 реконструкция древнего города. Гладиаторские бои, винодельня, театр, ювелирная мастерская, античные прически, выступление фолк-коллективов;

С 17:30-18:00 праздничное шествие от Музея «Горгиппия» — Набережная — Лаундж-зона;

С 18:00-20:00 открытие «Горгиппийских игр»;

С 20:00-22:00 кинопоказ фильма «Геракл».

Ознакомиться с расписанием «Гогиппийских игр» можно по ссылке, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.