Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Опубликована программа фестиваля «Горгиппийские игры» в Анапе

Культура
21.09.2022 09:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/opublikovana-programma-festivalya-gorgippijskie-igry-v-anape
Опубликована программа фестиваля «Горгиппийские игры» в Анапе
Фото пресс-службы мэрии Анапы

Состязания пройдут с 21 по 24 сентября. Игры объединят юных спортсменов из 12 регионов России.

Администрация Анапы опубликовала афишу стартовавших в городе-курорте «Гогиппийских игр». Так, в день открытия с 9:00 до 12:00 на улице Набережной, 4 состоится турнир по греко-римской борьбе. В то же время на Набережной, 3в участники померятся силами в пляжном футболе. Также с 9:00 до 12:00 в Сукко на Виноградной, 1 пройдут состязания по боксу.

  • С 10:00-11:00 Утренняя зарядка для всей семьи;
  • С 11:00-12:00 мастер-класс «Лепка»;
  • С 15:00-16:30 лекция «Крепостью тела победили…». Уникальные спортивные находки в Горгиппии;
  • С 17:00-17:30 театрализованное представление в музее «Горгиппия». Зажжение Горгиппийского огня
  • С 17:30-21:00 реконструкция древнего города. Гладиаторские бои, винодельня, театр, ювелирная мастерская, античные прически, выступление фолк-коллективов;
  • С 17:30-18:00 праздничное шествие от Музея «Горгиппия» — Набережная — Лаундж-зона;
  • С 18:00-20:00 открытие «Горгиппийских игр»;
  • С 20:00-22:00 кинопоказ фильма «Геракл».

Ознакомиться с расписанием «Гогиппийских игр» можно по ссылке, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре в этом году стартует строительство трамвайной ветки в район Западного Обхода
  2. В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
  3. В Москве уроженку Краснодарского края подозревают в убийстве новорожденного ребенка
  4. Жителям Динского района предлагают бесплатно забрать старые кресла из Дома культуры
  5. В Краснодаре суд отменил приговор экс-полицейскому, сбившему студента
  6. Бывший игрок «Кубани» Озбилиз признался, что испытал культурный шок в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях