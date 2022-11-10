В Краснодарском крае в октябре помидоры подорожали на 40%

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Цены на товары и услуги по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросли на 11,5%. При этом относительно сентября общий уровень цен снизился на 0,09%.

С начала года цены на продукты выросли на 8,25%. Стоимость помидоров поднялась на 41,4%, огурцы — на 31%, апельсины — на 17,3%. Также подорожали яйца — на 10,1%. При этом снизились цены на яблоки — 12,5%, лимоны — 12,2%, виноград — 10,4%, замороженные ягоды — 5,4%, сахар — 4,6%.

Цены на непродовольственные товары с начала года выросли на 10,64%. Подорожали мониторы для компьютеров — на 8,2%, сухие корма для животных — на 7,1%, спички — на 3,5%. Подешевели смартфоны — на 6,2%, ламинат — на 5,7%, шампуни — на 5,6%, санитарно-гигиенические маски — на 5,2%, газовое моторное топливо — на 3,2%.

Среди лекарств цены выросли на дротаверин (но-шпу) — 2,8%, аспирин — на 2,6% и глицин — на 2,3%. Подешевели перекись водорода — на 2,3% и на азитромицин — на 1,6%.

В сфере услуг наиболее выросли цены на связь: междугородная на 10% и городская телефонная на 9,9%. Стоимость телевещания выросла на 9,5%, сообщается в материалах Краснодарстата.

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