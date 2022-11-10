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Производство пивных напитков в Краснодарском крае с начала года выросло в 2,7 раза

Экономика
10.11.2022 11:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/proizvodstvo-pivnyh-napitkov-v-krasnodarskom-krae-s-nachala-goda-vyroslo-v-2-7-raza
Производство пивных напитков в Краснодарском крае с начала года выросло в 2,7 раза
Фото pxhere.com

По данным Росалкогольрегулирования, на Кубани с января по сентябрь текущего года произвели 107,3 тыс. декалитров пивных напитков. Это в 2,7 раза больше аналогичного показателя за 2021 год.

Производство пива в Краснодарском крае с начала года увеличилось на 31,7% — с 10,7 до 14,1 млн декалитров. Кроме того, в регионе за первые девять месяцев 2022 года произвели 521,9 тыс. декалитров пуаре, сидра и медовухи. Это на 27,8% больше, чем в прошлом году.

Всего в РФ за первые три квартала текущего года произвели 634,8 млн декалитров пива и пивных напитков. Это на 2,9% больше, чем в 2021 году, сообщает «КоммерсантЪ».

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