Производство пивных напитков в Краснодарском крае с начала года выросло в 2,7 раза
Экономика
10.11.2022 11:14
По данным Росалкогольрегулирования, на Кубани с января по сентябрь текущего года произвели 107,3 тыс. декалитров пивных напитков. Это в 2,7 раза больше аналогичного показателя за 2021 год.
Производство пива в Краснодарском крае с начала года увеличилось на 31,7% — с 10,7 до 14,1 млн декалитров. Кроме того, в регионе за первые девять месяцев 2022 года произвели 521,9 тыс. декалитров пуаре, сидра и медовухи. Это на 27,8% больше, чем в прошлом году.
Всего в РФ за первые три квартала текущего года произвели 634,8 млн декалитров пива и пивных напитков. Это на 2,9% больше, чем в 2021 году, сообщает «КоммерсантЪ».
Читайте также: диетолог рассказала, кому и в каких случаях полезно пиво.
Популярные новости
- Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
- Магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на смартфонах
- В Краснодаре почти в 2 раза увеличилось число вакансий для специалистов, знающих китайский язык
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Краснодаре показали моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Фоторепортаж
- Филолог назвал наиболее вероятное слово 2022 года в России