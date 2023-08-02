В Краснодарском крае в очереди перед Крымским мостом стоят 210 машин

По данным на 7:00 2 августа, в очереди перед пунктом досмотра скопились 210 транспортных средств. Время ожидания составляет около часа.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту в Telegram.

По данным «Яндекс Карты», автомобильная пробка со стороны Тамани растянулась на 3 км.

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