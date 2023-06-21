В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу стоят 114 машин

За прошедшие сутки паромы «Мария», «Лаврентий», «Конро Трейдер» и «Авангард» перевезли в Крым 378 автомобилей и 470 пассажиров.

Сейчас на накопительной парковке в поселке Ильич погрузки ожидают 114 грузовиков с продуктами питания и товарами первой необходимости.

С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября 2022 года через Керченский пролив в обе стороны перевезли почти 167,3 тыс. пассажиров, 134,6 тыс. грузовиков и более 16,9 тыс. вагонов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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