В четырех районах Краснодарского края из-за ливней поднялся уровень воды в реках

Ливни 19 июня обрушились сразу на несколько районов Краснодарского края. Подъем воды в реках наблюдается в Усть-Лабинском, Кавказском, Апшеронском и Мостовском районах.

В Усть-Лабинском и Кавказском районах уровень воды в среднем течении реки Кубань поднялся до неблагоприятной отметки. В Апшеронском районе после ливня резко поднялся уровень воды в реке Хадажка. Около реки выставили посты наблюдения. Сейчас дождь стихает.

В Мостовском районе резко поднялся уровень воды в реках Кызыл-Бек, Угольная, Андрюк и Ходзь. Выставлены посты наблюдения. В Лабинском районе в селе Гофицкое подмыло дамбу на реке Большая Лаба. Для предотвращения дальнейшего размытия на дамбу уложили деревья. В Красноармейском районе в хуторе Прикубанском из-за выхода подпочвенных вод подтопило 3 придомовые территории. В дома вода не зашла. В Анапе прогнозируется град и шквалистое усиление ветра, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По данным синоптиков, вечером 19 июня в отдельных районах края ожидается сильный дождь. В течение суток 20 июня, а также 21 июня в связи с прохождением паводочной волны и ожидаемыми осадками на реках Кубань, Лаба, Чамлык и малых реках юго-восточной территории Краснодарского края в Лабинском, Усть-Лабинском и Курганинском районах ожидается подъем уровня воды местами с достижением опасных отметок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: штормовое предупреждение 19 и 20 июня объявили в Сочи.