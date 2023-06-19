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Штормовое предупреждение 19 и 20 июня объявили в Сочи

Общество
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Штормовое предупреждение 19 и 20 июня объявили в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

С 13:00 до 15:00 и до конца 19 июня, а также на протяжении суток 20 июня на территории Сочи ожидаются сильные дожди, вероятно с градом и грозами.

Возможны резкие подъемы уровней воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок.  Вероятно схождение малых селевых потоков. В случае грозы ветер может достигать 15-17 м/c.

По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского все службы переведены в усиленный режим работы. Ситуация находится под контролем городского оперативного штаба.

Сочинцев и гостей курорта просят соблюдать меры безопасности и воздержаться от отдыха у воды. При возникновении ЧС звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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