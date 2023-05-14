Жителей Краснодарского края предупредили о ливнях, граде и шквалистом ветре
Общество
14.05.2023 17:00
Сильные дожди, ливни с грозами, градом и усиление ветра до 20 — 22 м/с ожидаются на Кубани до конца суток 14 мая.
Объявлено штормовое предупреждение. В Мостовском и Лабинском районах ожидается подъем уровня воды с превышением неблагоприятных отметок, сообщает ЦГМС Краснодара.
Начало недели обещает кратковременные дожди и ветер с порывами порывы до 12 м/с.
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