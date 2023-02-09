В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу скопились 277 машин

Из-за сильного ветра с 5 февраля Керченская переправа приостановила работу.

За это время в очереди скопились 277 машин. Автомобили находятся на накопительной парковке в поселке Ильич Темрюкского района. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости.

Для водителей работает полевая кухня и пункт обогрева. Волонтеры оказывают водителям помощь на парковке. Все остальные накопительные площадки вывели в резерв. При необходимости их введут в работу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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