В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу скопились 277 машин
Общество
09.02.2023 10:54
Из-за сильного ветра с 5 февраля Керченская переправа приостановила работу.
За это время в очереди скопились 277 машин. Автомобили находятся на накопительной парковке в поселке Ильич Темрюкского района. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости.
Для водителей работает полевая кухня и пункт обогрева. Волонтеры оказывают водителям помощь на парковке. Все остальные накопительные площадки вывели в резерв. При необходимости их введут в работу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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