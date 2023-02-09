Третьи сутки из-за урагана для грузовиков закрыта трасса между Новороссийском и Геленджиком
Общество
09.02.2023 10:39
В связи с усилением ветра и ухудшением погодных условий ограничения на трассе были введены 6 февраля с 15:00.
Утром 9 февраля на автодороге М-4 «Дон» в сторону Геленджика и обратно продолжают действовать ограничения для движения большегрузного транспорта с высокой парусностью. На временной парковке, организованной в районе поворота на Голубую бухту, находится 49 машин, сообщает ОГИБДД Геленджика в Telegram.
Водителям, застрявшим на трассе, приносят обеды. Тяжелые фуры с грузами и металлическим корпусом какое-то время пропускали, пустые и тентованные с высокой парусностью остаются на месте.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ограничение движения введено для «Газелей» и пустых фур на участке трассы с 1505 км (Геленджик) по 1537 км (Новороссийск).
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