Третьи сутки из-за урагана для грузовиков закрыта трасса между Новороссийском и Геленджиком

В связи с усилением ветра и ухудшением погодных условий ограничения на трассе были введены 6 февраля с 15:00.

Утром 9 февраля на автодороге М-4 «Дон» в сторону Геленджика и обратно продолжают действовать ограничения для движения большегрузного транспорта с высокой парусностью. На временной парковке, организованной в районе поворота на Голубую бухту, находится 49 машин, сообщает ОГИБДД Геленджика в Telegram.

Водителям, застрявшим на трассе, приносят обеды. Тяжелые фуры с грузами и металлическим корпусом какое-то время пропускали, пустые и тентованные с высокой парусностью остаются на месте.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ограничение движения введено для «Газелей» и пустых фур на участке трассы с 1505 км (Геленджик) по 1537 км (Новороссийск).