В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу ожидают 88 машин
За прошедшие сутки 4 парома перевезли в Крым 269 автомобилей и 301 пассажира.
На накопительной парковке в поселке Ильич Темрюкского района 29 января в очереди стоят 88 автомобилей — в основном грузовики с продуктами и товарами первой необходимости. Для погрузки на паромы водителям выдают пропуска. На парковке работают столовая и пункт обогрева, дежурят волонтеры. Другие накопительные площадки вывели в резерв.
С начала работы Керченской переправы паромы в обе стороны перевезли 74 тыс. 369 пассажиров, 56 тыс. 371 автомобиля и 6 тыс. 218 ж/д вагонов.
Введенные 27 октября ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской переправе продолжают действовать на территории края. Переправиться на полуостров паромами могут только автомобили с приоритетными грузами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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