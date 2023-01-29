На Крымском мосту 30 января закроют движение автомобилей из-за ремонта
Общество
29.01.2023 10:07
Ограничение движения транспорта на автоподходах к Крымскому мосту введут 30 января с 23:00.
Полностью автодорожную часть моста для проведения ремонтных работ закроют 31 января с 00:00 до 12:00.
«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией», — сообщает пресс-служба Минтранса РФ в Telegram.
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