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На Крымском мосту 30 января закроют движение автомобилей из-за ремонта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskom-mostu-30-yanvarya-zakroyut-dvizhenie-avtomobilej-iz-za-remonta
На Крымском мосту 30 января закроют движение автомобилей из-за ремонта
Фото пресс-службы Упрдор «Тамань»

Ограничение движения транспорта на автоподходах к Крымскому мосту введут 30 января с 23:00.

Полностью автодорожную часть моста для проведения ремонтных работ закроют 31 января с 00:00 до 12:00.

«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией», — сообщает пресс-служба Минтранса РФ в Telegram.

Читайте также: на левой части Крымского моста завершена надвижка третьего пролета.

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