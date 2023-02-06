В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу ожидают 57 машин
За прошедшие сутки 4 парома переправили через Керченский пролив в Крым 151 автомобиль и 184 пассажира.
Утром 6 февраля на накопительной стоянке в поселке Ильич находились 57 автомобилей. В основном это большегрузы с продуктами и товарами первой необходимости. Остальные накопительные площадки находятся в резерве. На стоянке дежурят волонтеры, работают столовая и пункт обогрева. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы.
С начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезли свыше 80,3 тыс. пассажиров, более 61,4 тыс. машин и 6,8 тыс. ж/д вагонов.
На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской переправе. Проехать по Краснодарскому краю и переправиться в Крым на паромах разрешается только фурам с приоритетными грузами. К ним относятся продукты и товары первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Керченской переправе 5 февраля около 23:00 приостановили паромное сообщение из-за сильного ветра.
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