На Керченской переправе приостановили паромное сообщение из-за сильного ветра
Общество
06.02.2023 07:18
В связи с погодными условиями паромное сообщение временно приостановили 5 февраля около 23:00.
«По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 20 м/c) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
Читайте также: за время после теракта на Крымском мосту через Керченскую переправу перевезли 80 тыс. пассажиров. Через пролив в обе стороны также перевезли 61 тыс. 134 машины и 6 тыс. 800 ж/д вагонов.
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