На Керченской переправе приостановили паромное сообщение из-за сильного ветра

В связи с погодными условиями паромное сообщение временно приостановили 5 февраля около 23:00.

«По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 20 м/c) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

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