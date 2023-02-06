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На Керченской переправе приостановили паромное сообщение из-за сильного ветра

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kerchenskoj-pereprave-priostanovili-paromnoe-soobshhenie-iz-za-silnogo-vetra
На Керченской переправе приостановили паромное сообщение из-за сильного ветра
Фото пресс-службы администрации Сочи

В связи с погодными условиями паромное сообщение временно приостановили 5 февраля около 23:00.

«По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 20 м/c) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Читайте также: за время после теракта на Крымском мосту через Керченскую переправу перевезли 80 тыс. пассажиров. Через пролив в обе стороны также перевезли 61 тыс. 134 машины и 6 тыс. 800 ж/д вагонов.

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