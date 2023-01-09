В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу ожидают 37 машин
Общество
09.01.2023 11:26
За прошедшие сутки паромы «Керченский-2», «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 163 автомобиля и 192 пассажира.
В поселке Ильич в Темрюкском районе на накопительной парковке утром 9 января в очереди на погрузку на паром стояли 37 автомобилей — в основном грузовики с продуктами и товарами первой необходимости. На площадке работают волонтеры, есть столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки вывели в резерв. При необходимости их развернут.
Сейчас действующих штормовых предупреждений в Керченском проливе нет. Всего с 9 октября через пролив в обе стороны перевезли более 43,4 тыс. машин и 60,4 тыс. пассажиров, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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