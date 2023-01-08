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Более 60 тыс. пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/paromy-perevezli-cherez-kerchenskij-proliv-bolee-60-tys-passazhirov
Более 60 тыс. пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив
Фото kukarta.ru

В Керченском проливе 8 января действует штормовое предупреждение.

По данным Минтранса, с 9 октября по 8 января через Керченский пролив в обе стороны перевезли 60 тыс. 141 пассажира, 44 тыс. 63 машины и 5 тыс. 72 вагона. Паромы выполнили 1 тыс. 458 рейсов.

Согласно прогнозу Росгидромета, 8 января в проливе дует северо-восточный ветер 12-15 м/с. Высота волн — 70-120 см. Дождя не ожидается, видимость хорошая. Температура воздуха -3…-1 °С, температура морской воды — +4…-5 ° С, ожидается медленное обледенение судов, сообщает Минтранс РФ.

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