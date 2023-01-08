На Крымском мосту из-за ремонта 10 января приостановят движение транспорта
Общество
08.01.2023 10:07
По данным Минтранса РФ, в связи с ремонтом 10 января с 3:00 будет временно ограничено движение транспорта по Крымскому мосту.
Движение будет полностью остановлено с 4:00 до 16:00. Водителей просят заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией, сообщает Минтранс России в Telegram.
Читайте также: первые два пролета левой стороны Крымского моста установят до конца января. В настоящее время рабочие завершили восстановление подферменных площадок на опорах моста, необходимых для надвижки первого пролета левой стороны.
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