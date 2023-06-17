В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу ожидает 141 автомобиль

За сутки три парома перевезли через Керченский пролив в Крым 406 машин и 514 пассажиров.

В настоящее время в очереди на Керченскую переправу ожидает 141 автомобиль. Они находятся на накопительной площадке в поселке Ильич. На месте организовано дежурство волонтеров. Остальные стоянки выведены в резерв.

С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли почти 167,3 тыс. пассажиров, 134,6 тыс. машин и более 16,9 тыс. ж/д вагонов.

На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по краю и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с продуктами питания и товарами первой необходимости, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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