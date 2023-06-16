Штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках в Краснодарском крае продлили до 19 июня

По прогнозу синоптиков, на Кубани с 17 по 19 июня ожидаются сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.

При этом в ближайшие дни в отдельных районах Краснодарского края пройдет очень сильный дождь.

Из-за выпадения осадков на Черноморском побережье и в юго-восточной части края поднимется вода в реках. Уровень воды местами превысит неблагоприятные отметки в Геленджике, Туапсинском, Лабинском, Усть-Лабинском, Апшеронском, Новокубанском, Мостовском, Курганинском и Отрадненском районах. Кроме того, подъем воды ожидается в нижнем течении реки Кубань — в Красноармейском, Крымском, Славянском и Темрюкском районах.

В связи с непогодой штормовое предупреждение, действующее на Кубани с 9 июня, продлили до 19 июня. Жителей и гостей региона в эти дни призвали соблюдать меры безопасности и внимательно следить за изменениями погодных условий. При возникновении ЧС необходимо звонить на номера телефона: 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фронтальные разделы циклона, пришедшего на Кубань, пока не желают сдавать свои позиции. Несмотря на прогнозируемые осадки, температура воздуха в регионе практически не изменится. Днем в Краснодарском крае воздух прогреется до +29 °С, на Черноморском побережье — до +28 °С, а в горах до +25 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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