Горный ручей вышел из берегов и унес автомобиль в Северском районе

Это произошло около горы Собер-Баш в станице Убинской. После сильного дождя ручей, сбегающий с горы в районе улицы Виноградной, вышел из берегов и подтопил дорогу.

Бурный поток воды смыл автомобиль и унес его в русло реки Убин. Сотрудники местной администрации обследовали семь дворов на улице Виноградной. Для местных жителей доставили питьевую воду. В этом районе расчистили проезд через мост.

Один из домов получил повреждения. Подъездные пути к нему расчистят 16 июня, сообщает пресс-служба администрации Азовского сельского поселения.

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