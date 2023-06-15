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Горный ручей вышел из берегов и унес автомобиль в Северском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gornyj-ruchej-vyshel-iz-beregov-i-unes-avtomobil-v-severskom-rajone
Горный ручей вышел из берегов и унес автомобиль в Северском районе
Фото пресс-службы администрации Азовского сельского поселения

Это произошло около горы Собер-Баш в станице Убинской. После сильного дождя ручей, сбегающий с горы в районе улицы Виноградной, вышел из берегов и подтопил дорогу.

Бурный поток воды смыл автомобиль и унес его в русло реки Убин. Сотрудники местной администрации обследовали семь дворов на улице Виноградной. Для местных жителей доставили питьевую воду. В этом районе расчистили проезд через мост.

Один из домов получил повреждения. Подъездные пути к нему расчистят 16 июня, сообщает пресс-служба администрации Азовского сельского поселения.

Читайте также: в поселке Ильском Северского района 14 июня подтопило 31 двор и 10 домов. На месте работали сотрудники муниципального аварийно-спасательного отряда.

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