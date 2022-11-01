В Краснодарском крае в ноябре изучат конкуренцию на товарных рынках

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ежегодный мониторинг состояния и развития конкурентной среды на товарных рынках региона проводят специалисты министерства экономики Краснодарского края. Исследование стартовало 1 ноября и продлится до конца месяца.

Мониторинг конкуренции на товарных рынках Кубани проводят для анализа ее текущего состояния. Это поможет спрогнозировать потребительские ожидания и определить возможности бизнеса. В рамках исследования проводят анкетирование среди двух категорий граждан — покупателей и продавцов.

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев рассказал, что проводимый мониторинг конкурентной среды на товарных рынках позволит выявить наиболее проблемные торговые объекты региона и определить направления для поддержки предпринимателям. По его итогам экономисты разработают перечень мероприятий для развития конкуренции. Такие меры позволяют сделать условия для ведения бизнеса на Кубани еще более комфортными. По словам Юртаева, в нынешних условиях важно не просто сохранить экономическую и социальную стабильность, но и продвинуться вперед по этому направлению.

Покупатели и предприниматели могут пройти анкетирование в рамках мониторинга на сайте. Результаты ежегодного исследования включат в доклад о развитии конкурентной среды на товарных рынках региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае за 2021 год показатели по развитию конкуренции выполнили на 95,3%.