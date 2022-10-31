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В Краснодарском крае в ночь на 1 ноября ожидаются заморозки до -2 °С

Общество
31.10.2022 16:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-noch-na-1-noyabrya-ozhidayutsya-zamorozki-do-2-s
В Краснодарском крае в ночь на 1 ноября ожидаются заморозки до -2 °С
Фото pixabay.com

На Кубани в первую ночь ноября синоптики прогнозируют переменную облачность и умеренный дождь, в горах с мокрым снегом. Холодный атмосферный фронт пройдет через все южные регионы страны.

Температура воздуха по краю ночью — +3…-2 °С, на Азовском побережье — +1…+6 °С. Днем по краю воздух прогреется до +8…+13 °С. В горах температура воздуха ночью +1…-4 °С, днем +3…+8 °С.

«Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с», — говорится в сообщении Краснодарского ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае на этой неделе прогнозируют мокрый снег и сильный ветер.

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