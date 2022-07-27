В Краснодарском крае в МФЦ с начала года обратились 3,7 млн человек

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сотрудники МФЦ 27 июля отмечают профессиональный праздник. В регионе открыты 61 офис, 285 территориальных подразделений, 1 тыс. 402 окна приема и выдачи документов.

«Сеть многофункциональных центров в Краснодарском крае одна из самых крупных в России. В МФЦ региона можно получить более 10,5 тыс. услуг», — рассказал директор краевого МФЦ Валерий Середа.

Он отметил, что продолжается работа по актуализации и увеличению этого списка. Офисы МФЦ переезжают в новые, более комфортные помещения.

В МФЦ края работает 18 программно-технических комплексов «Криптобиокабина». Она помогает оформить биометрические загранпаспорта. С помощью цифрового комплекса заявитель тратит меньше времени, а также может самостоятельно сдать биометрические данные для получения загранпаспорта нового поколения.

МФЦ Кубани участвует в пилотных проектах. Например, краснодарский офис МФЦ на улице Уральской начал прием документов на проставление апостиля на российских документах, которые необходимо вывезти из страны. Кроме того, специалисты принимают заявления на оформление карт болельщика, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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