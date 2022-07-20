В МФЦ Краснодарского края можно переделать бумажные документы в электронные
Жители могут отсканировать 19 групп документов. Это военный билет, свидетельства актов гражданского состояния, дипломы, удостоверения, сведения о доходах, медицинские справки. Подтвержденные данные появятся в личном кабинете на портале «Госуслуги».
Чтобы получить услугу, нужно предоставить оригиналы документов в МФЦ. Специалист отсканирует сведения, внесет их наименование, серию и номер электронного дубликата (при наличии), заверит квалифицированной электронной подписью, отметит дату и время создания электронной версии. Документы перенесутся в «Госуслуги» в течение часа и будут бессрочно храниться в личном кабинете портала, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
«Перевод документов в электронный вид — важный этап в цифровизации госуправления. Благодаря этому нововведению, в будущем нашим гражданам не придется предоставлять огромное количество документов при получении необходимой услуги. Позволит пользователям при минимальных затратах времени получать огромный спектр услуг, который постоянно расширяется и совершенствуется», — сказал директор краевого МФЦ Валерий Середа.
Для уточнения информации можно звонить по номеру «горячей линии» МФЦ Краснодарского края: 8 800-30-23-444.
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