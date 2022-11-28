В Краснодарском крае в лесу заблудились две женщины с 10-летним ребенком
Происшествия
28.11.2022 17:30
Это произошло 26 ноября в окрестностях поселка Мезмай в Апшеронском районе.
На пульт оперативного дежурного Апшеронского отряда «Кубань-СПАС» поступила информация, что в лесном массиве около поселка Мезмай заблудились трое туристов: две женщины и 10-летний ребенок.
Дежурная смена спасателей по полученным координатам от заблудившихся организовала и провела поисково-спасательные работы. В итоге двух женщин и 10-летнего ребенка обнаружили и благополучно вывели из леса к личному автомобилю. Помощь медиков не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.
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