В Краснодарском крае в лесу заблудились две женщины с 10-летним ребенком

Фото пресс-службы «Кубань-СПАС»

Это произошло 26 ноября в окрестностях поселка Мезмай в Апшеронском районе.

На пульт оперативного дежурного Апшеронского отряда «Кубань-СПАС» поступила информация, что в лесном массиве около поселка Мезмай заблудились трое туристов: две женщины и 10-летний ребенок.

Дежурная смена спасателей по полученным координатам от заблудившихся организовала и провела поисково-спасательные работы. В итоге двух женщин и 10-летнего ребенка обнаружили и благополучно вывели из леса к личному автомобилю. Помощь медиков не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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