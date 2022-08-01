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В Краснодарском крае в июле в ДТП погибли более 50 человек

Происшествия
01.08.2022 21:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-iyule-v-dtp-pogibli-59-chelovek
В Краснодарском крае в июле в ДТП погибли более 50 человек
Фото пресс-службы министерства ГО и ЧС Краснодарского края

Всего с 1 по 28 июля на дорогах Кубани произошло 465 ДТП, в том числе на прошлой неделе 98 аварий.

В дорожных авариях с 1 по 28 июля погибли 50 человек, в том числе 3 детей. Пострадали 624 человека, в том числе 9 детей.

Жителей и гостей Кубани призывают не садиться за руль в состоянии сильной усталости или алкогольного опьянения, а также обращать внимание на дорожные знаки и прислушиваться к предостережениям спасательных служб об ухудшении погоды, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

После 28 июля в регионе произошло еще как минимум три ДТП со смертельными исходами. Так, 29 июля в аварии с фурой в Тимашевском районе погибли 5 человек из Санкт-Петербурга.

В Кущевском районе 30 июля микроавтобус протаранил автобус. Один человек погиб, еще 10 получили травмы.

Еще одно смертельное ДТП произошло 31 июля в Новокубанском районе. Автомобиль «Лада» врезался в дерево. Водитель и два его пассажира погибли на месте.

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