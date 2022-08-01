В Краснодарском крае в июле в ДТП погибли более 50 человек
Всего с 1 по 28 июля на дорогах Кубани произошло 465 ДТП, в том числе на прошлой неделе 98 аварий.
В дорожных авариях с 1 по 28 июля погибли 50 человек, в том числе 3 детей. Пострадали 624 человека, в том числе 9 детей.
Жителей и гостей Кубани призывают не садиться за руль в состоянии сильной усталости или алкогольного опьянения, а также обращать внимание на дорожные знаки и прислушиваться к предостережениям спасательных служб об ухудшении погоды, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.
После 28 июля в регионе произошло еще как минимум три ДТП со смертельными исходами. Так, 29 июля в аварии с фурой в Тимашевском районе погибли 5 человек из Санкт-Петербурга.
В Кущевском районе 30 июля микроавтобус протаранил автобус. Один человек погиб, еще 10 получили травмы.
Еще одно смертельное ДТП произошло 31 июля в Новокубанском районе. Автомобиль «Лада» врезался в дерево. Водитель и два его пассажира погибли на месте.
Читайте также: в Сочи на трассе в лобовом ДТП с двумя иномарками пострадали трое детей.
- В Краснодаре выпал град с перепелиное яйцо
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Новокубанском районе «Лада» врезалась в дерево, три человека погибли
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- На ярмарках в Краснодаре набор для борща дешевле на 30%, чем в среднем по России