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В Краснодарском крае в этом году достроят 17 спортивных объектов

Спорт
09.09.2022 16:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-etom-godu-dostroyat-17-sportivnyh-obektov
В Краснодарском крае в этом году достроят 17 спортивных объектов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Темпы строительства спортобъектов, фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врача общей практики обсудили на совещании под председательством вице-губернатора Краснодарского края Евгения Наумова.

На Кубани сейчас строятся спорткомплексы, центры единоборств, спортзалы, гребная база. По словам Наумова, власти региона не жалеют финансирования на строительство объектов образования, здравоохранения и спорта. При этом в некоторых муниципалитетах возникают сложности на стадиях проектирования и подключения к коммуникациям.

«Без оперативного вмешательства в такие проблемы сроки ввода объектов существенно сдвигаются. Поэтому решать их нужно как можно скорее, не откладывая в долгий ящик. Обращайтесь, мы всегда поможем», — сказал замглавы региона, обращаясь к представителям муниципалитетов.

Вице-губернатор Сергей Власов сообщил о том, что на Кубани сейчас строятся 17 спортобъектов, ввести которые планируют в 2022 году. Это спорткомплексы в семи районах, центры единоборств в шести муниципалитетах, спортзалы в двух районах, гребная база в Темрюке и зал легкой атлетики ДЮСШ «Альтаир» Тихорецка, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Абинске завершили строительство центра единоборств.

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