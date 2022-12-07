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В Краснодарском крае в ДТП на скользкой трассе пострадали три человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-dtp-na-skolzkoj-trasse-postradali-tri-cheloveka
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 7 декабря в 9:05 на трассе Афипский — Смоленская в Северском районе.

По предварительным данным, 29-летний водитель, ехавший за рулем Peugeot Partner со стороны станицы Смоленской в сторону поселка Афипского, не выбрал безопасную скорость. Из-за этого машину занесло на встречную полосу, где она врезалась в Kia Rio под управлением 37-летней женщины.

После ДТП Peugeot по инерции продолжил движение и столкнулся еще с одним встречным автомобилем — Opel Calibra, за рулем которого был 56-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали 3 человека: водитель Peugeot Partner, водитель и пассажир Opel, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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