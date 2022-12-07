В Краснодарском крае в ДТП на скользкой трассе пострадали три человека
Авария произошла 7 декабря в 9:05 на трассе Афипский — Смоленская в Северском районе.
По предварительным данным, 29-летний водитель, ехавший за рулем Peugeot Partner со стороны станицы Смоленской в сторону поселка Афипского, не выбрал безопасную скорость. Из-за этого машину занесло на встречную полосу, где она врезалась в Kia Rio под управлением 37-летней женщины.
После ДТП Peugeot по инерции продолжил движение и столкнулся еще с одним встречным автомобилем — Opel Calibra, за рулем которого был 56-летний мужчина.
В результате ДТП пострадали 3 человека: водитель Peugeot Partner, водитель и пассажир Opel, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Читайте также: в Краснодарском крае ночные заморозки спровоцировали череду ДТП.
- Китайский автомобиль: есть ли альтернатива после санкций?
- В Краснодаре мужчина напал на соседского подростка в подъезде многоэтажки. Видео
- В Ростовской области задержали стрелка, ранившего полицейского в Новошахтинске
- В Белореченском районе произошел пожар на полигоне ТКО
- В Краснодаре кондуктор автобуса заставила пассажирку заплатить за детскую коляску
- В Краснодарском крае за ночь в пожарах погибли три женщины