В Краснодарском крае ночные заморозки спровоцировали череду ДТП

Разница ночных и дневных температур спровоцировала утром 7 декабря серию дорожных происшествий.

Жесткое ДТП произошло в Северском районе, возле поселка Афипского. На трассе столкнулись два автомобиля. В результате один превратился в груду металлолома, второй покорежен. Очевидцы сообщили, что на улице минусовая температура, поэтому дорогу подмораживает.

Еще несколько автомобилей и рейсовый автобус попали в ДТП на трассе в Приморско-Ахтарском районе. Видео очевидцы выложили в сеть. У одной из машин разбит капот. Вторая перевернулась и оказалась на обочине. Причиной аварий мог стать небольшой дождь на фоне заморозков. На месте работали полицейские, спасатели и медики.

Ночные заморозки спровоцировали аварии и в соседних регионах. Так, в Керчи в ДТП попали около 10 автомобилей. Произошло это на шоссе имени Героев Сталинграда. По предварительной информации, виновником аварии стало обледенение дороги. В результе образовалась пятикилометровая пробка.

Сейчас за рулем также стоит проявлять бдительность, по прогнозу гололед и мокрый снег. Но осадки могут принести и позитивные эмоции. Так, новороссийцев с утра восхитила радуга. Она раскинулась через значительную часть города-героя.

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