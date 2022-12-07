В Краснодарском крае ночные заморозки спровоцировали череду ДТП
Разница ночных и дневных температур спровоцировала утром 7 декабря серию дорожных происшествий.
Жесткое ДТП произошло в Северском районе, возле поселка Афипского. На трассе столкнулись два автомобиля. В результате один превратился в груду металлолома, второй покорежен. Очевидцы сообщили, что на улице минусовая температура, поэтому дорогу подмораживает.
Еще несколько автомобилей и рейсовый автобус попали в ДТП на трассе в Приморско-Ахтарском районе. Видео очевидцы выложили в сеть. У одной из машин разбит капот. Вторая перевернулась и оказалась на обочине. Причиной аварий мог стать небольшой дождь на фоне заморозков. На месте работали полицейские, спасатели и медики.
Ночные заморозки спровоцировали аварии и в соседних регионах. Так, в Керчи в ДТП попали около 10 автомобилей. Произошло это на шоссе имени Героев Сталинграда. По предварительной информации, виновником аварии стало обледенение дороги. В результе образовалась пятикилометровая пробка.
Сейчас за рулем также стоит проявлять бдительность, по прогнозу гололед и мокрый снег. Но осадки могут принести и позитивные эмоции. Так, новороссийцев с утра восхитила радуга. Она раскинулась через значительную часть города-героя.
Читайте также: в Абинском районе 18-летний водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП.
- Китайский автомобиль: есть ли альтернатива после санкций?
- В Краснодаре мужчина напал на соседского подростка в подъезде многоэтажки. Видео
- В Краснодаре кондуктор автобуса заставила пассажирку заплатить за детскую коляску
- В Белореченском районе произошел пожар на полигоне ТКО
- Режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 15 декабря
- В Краснодарском крае за ночь в пожарах погибли три женщины